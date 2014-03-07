Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ в канун Международного женского дня встретился с долгожителями Атырау. Одна из них в подарок от главы региона получила ключи от новой квартиры, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы акимата Атырауской области, 100-летняя Жамал НЕТАЛИЕВА родилась в 1914 году в Гурьеве. Она одна воспитала семерых детей. Муж погиб на фронте. В годы войны Жамал НЕТАЛИЕВА работала токарем на предприятии, которое обеспечивало составными частями бронетехнику. Сейчас у долгожительницы 7 внуков и 8 правнуков. В качестве подарка глава региона вручил ключи от квартиры. - Поздравляю Вас с юбилеем, вы всю свою жизнь посвятили труду, воспитанию детей. Поздравляю Вас с юбилеем и праздником. Вот, вручаю Вам ключи от новой квартиры, - сказала глава региона. До сегодняшнего дня 100-летняя бабушка со своей родней жила в тесной квартире площадью 40 кв. м. В 2005 году они подали заявление на получение жилья. И вот перед вековым юбилеем получила новую квартиру. Еще одну долгожительницу посетил аким области. Анфисе ЗАРЩИКОВОЙ, вдове ветерана ВОВ, 99 лет. У нее 3 детей, 4 внука и 2 правнука. В качестве подарка ей преподнесли современный телевизор. - Дай бог вам увидеть еще много таких счастливых хороших дней. Город наш становится лучше. Думаю, что Вы еще увидите очень много успехов в нашей стране и в том числе в нашем городе Атырау. Поздравляю Вас с юбилеем, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ.