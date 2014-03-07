Фото с сайта vg-saveliev.livejournal.com Фото с сайта vg-saveliev.livejournal.com Крымские татары обратились за помощью к лидерам Казахстана, Турции и Азербайджана. Об этом заявил в интервью азербайджанскому изданию haqqin.az лидер крымских татар, экс-председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. "Наш народ однажды был изгнан со своих родных земель, мы не хотим повторения этой трагедии. Поэтому мы обращаемся за помощью к Ильхаму Алиеву, Абдулле Гюлю и Нурсултану Назарбаеву. Не оставляйте своих крымских братьев и сестер в это трудное время. Мы требуем помощи у всего мира. В России нам вновь уготованы изгнания и репрессии", - сказал он. Джемилев также сказал, что они готовятся к массовым акциям протеста и весь мир должен поддержать мнение коренного населения Крыма, которое хочет оставаться жить в составе единой Украины. По словам лидера крымских татар, премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пригласил делегацию крымских татар в Анкару для обсуждения создавшейся ситуации. "Но сейчас нам не нужны обсуждения, а нужны реальные действия. Крымские татары никогда не будут жить в составе России, мы будем всеми возможными средствами бороться за наши права", - сказал Джемилев. Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал ввести в Крыму международный миротворческий контингент сил безопасности ООН. В четверг парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России.