Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz В Алматы задержаны более 100 авто с кыргызскими номерами, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента таможенного контроля (ДТК). Таможенные органы и МВД разработали план совместных мероприятий по выявлению нарушений при ввозе иностранных автомобилей для личного пользования. С 26 февраля по 2 марта была проведена операция "Транзит", в ходе которой полиция Алматы и Алматинской области задержала 101 авто с кыргызскими номерами. По этим фактам ДТК готовит процессуальные решения. Добавим, что операция продлена до 10 марта. В департаменте напомнили, что иностранные автомобили могут ввозиться в Казахстан гражданами других государств для временного личного пользования. Однако срок пребывания авто в Казахстане не должен превышать один год. "Граждане Республики Казахстан могут ввозить для личного пользования автомашины из третьих стран на срок, не превышающий шести месяцев, но при условии обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов. На автомашины, временно ввезенные в Республику Казахстан иностранными гражданами, могут передаваться права пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования иным лицам только при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщили в ДТК. Также таможенники отметили, что граждане Казахстана, ввозящие иностранные транспортные средства, в том числе авто с кыргызскими номерами, должны заполнить пассажирскую таможенную декларацию и оформить карточку обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее более 200 авто с кыргызскими номерами были выдворены из Казахстана. В Алматы были задержаны 209 автомобилей, 207 из них уже покинули территорию Казахстана по решению суда. Водителей этих авто оштрафовали на общую сумму в 2,6 миллиона тенге. Все эти машины были ввезены в Казахстан с нарушениями. Самые распространенные из них - отсутствие таможенной декларации и управление автомобилем по просроченной доверенности.