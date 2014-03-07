Обход квартир начался 5 марта и продолжится до 5 апреля. Акция проходит под названием «Здравствуйте, я ваш участковый!». По словам Манарбека ГАБДУЛЛИНА, в течение одного месяца участковые будут обходить все квартиры, частные дома, гаражные кооперативы, учреждения, строящиеся здания в Уральске. - В этой связи хотелось бы попросить население отнестись с пониманием, поскольку акция направлена на профилактику правонарушений и преступлений, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН.