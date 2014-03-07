Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Интерпол получил от правоохранительных органов Украины запрос о межгосударственном розыске и аресте Виктора Януковича, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление Международной организации уголовной полиции, распространенное утром в пятницу, 7 марта. Поступивший от Украины запрос, говорится в заявлении, в настоящий момент оценивается на предмет соответствия правилам Международной организации уголовной полиции. О решении, принятом по поводу запроса на межгосударственный розыск Януковича, все страны-члены Интерпола будут немедленно поставлены в известность. Россия, на территории которой находится Янукович, является членом Интерпола. Однако, как подчеркивается в заявлении Интерпола, эта организация «не может заставить своих членов выполнять требования об аресте, объявленных в межгосударственный розыск». Президент Украины Виктор Янукович был в феврале отстранен от власти Верховной Радой, перешедшей под контроль оппозиции. Янукович покинул Украину и перебрался в Россию, которая не признала новое украинское руководство легитимным. После того, как Янукович был отстранен от власти, правоохранительные органы Украины возбудили в его отношении несколько уголовных дел. 26 февраля Янукович был объявлен генпрокуратурой Украины в международный розыск.