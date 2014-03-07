По данным пресс-службы акима ЗКО, для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращения импорта и повышения удельного веса продукции собственного производства в области реализуются несколько инвестиционных проекта. Так, в введенном в 2012 году в к/х «Щапово» свинокомплексе на 12 тысяч голов (1000 тонн) свиней планируется расширить производство до 25 тысяч голов, 20% из которого пойдет на экспорт. В прошлом году ТОО «Жайык-ет» завершил строительство колбасного цеха, с переработкой 20 тонн мяса в сутки и производством более 40 видов мясных и колбасных изделий. Известный не только в ЗКО, но и далеко за его пределами, ТОО «Кублей» ведет строительство убойного цеха производительностью 10 тонн в смену с холодильным оборудованием, стоимостью 1 млрд тенге. К слову, в проекте предусмотрен забой скота по современной технологии с переработкой как мяса, так и шкур и субпродуктов. Ввести цех в эксплуатацию планируется в 2015 году. ТОО «Батыс марка ламб», что в Акжайыкском районе, ведет строительство инвестиционного проекта по забою 1400 голов ягнят в сутки, с производством ягнятины в вакуумной упаковке. 50% производимой продукции планируется экспортировать. Стоимость проекта - 2,4 млрд тенге (финансирование через АО «КазАгрофинанс»), а ввести его планируется в декабре нынешнего года. Кроме того, в регионе идет подготовительная работа по строительству птицефабрики ТОО «Жайык-кус», мощностью 6,3 тысяч тонн мяса птицы в год. Финансируется проект также через АО «КазАгроФинанс», а стоимость проекта - 3,5 млрд тенге. Сейчас намечается реализация пяти инвестиционных проектов, общей стоимостью 6,9 млрд тенге с вводом в эксплуатацию в 2014 - 2015 годы. В ЗКО к 2015 году ожидается экспорт мяса 9400 тонн в год.