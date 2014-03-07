Фото с сайта teleblondinka.com
Ошеломляющее интервью Тимошенко: Черноморский флот, газ и каблуки. Экс-премьер Юлия Тимошенко получила долгожданную свободу и сразу с головой нырнула в пучину политических игр. В первый же день после освобождения Юлия Владимировна заявила о своем намерении баллотироваться в президенты. А накануне Тимошенко дала интервью, рассказав о Черноморском флоте, газе и каблуках. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, вышедшая на свободу после двух с половиной лет в заключении, назвала Черноморский флот России источником нестабильности и угрозой безопасности Украины.
В интервью Би-би-си она выразила уверенность, что подписанные ею в 2009 году газовые соглашения с Россией были оправданны, а также рассказала о состоянии своего здоровья.
Тимошенко, которая в 2011 году была осуждена на семь лет за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией, вышла на свободу 22 февраля в результате смены власти в стране.
С бывшим премьер-министром Украины беседовала редактор Украинской службы Би-би-си Нина Курьята.
Би-би-си:
Юлия Владимировна, вы сказали, что до последнего дня готовы служить интересам народа Украины. Вы уже видите, что авторитаризм очень трудно остановить легальными методами. У лидеров некоторых государств вызывает сомнения то, насколько правильными методами был отстранен от власти президент Янукович. Если вас изберут президентом, готовы ли вы содействовать появлению нормально работающего закона об импичменте президенту?
Ю.Т.:
Да, я считаю, что мы больше никогда не должны допустить ситуации, когда народу, который больше не хочет видеть своего руководителя, пришлось бы снимать его с поста ценой собственной крови. Этого не должно происходить в демократическом мире в XXI веке. И поэтому я считаю, что первое, что мы должны сделать после того, как выборы закончатся, — мы должны создать все механизмы для отзыва людьми президента, парламента, каждого депутата.
Я считаю, что после революции на Украине начинается абсолютно новая эпоха. Эпоха, в которую мы должны выстроить новые отношения между народом и властью. Мы должны выстроить абсолютно другие полномочия для народа и принять их на конституционном уровне.
Крови больше на Украине никогда не будет. Потому что сразу после выборов президента появится новая конституция, которая сделает народ не символической властью в стране, а абсолютно предметной властью в стране. И народ будет иметь инструменты. Сегодня у народа нет инструментов для того, чтобы избавиться от не очень успешных руководителей государства.
Би-би-си:
На сегодняшний день действуют те газовые соглашения, которые вы заключили с Владимиром Путиным. И потом к ним добавились Харьковские соглашения, которые их закрепили. Весь бизнес говорит: мы платим непомерную цену, Украина платит одну из самых высоких цен в Европе. Что бы вы сделали с этими соглашениями сейчас, если бы могли? И что бы сказали о них Путину?
Ю.Т.:
Вопрос цены на газ для Украины — это вопрос ее свободы. Я, к сожалению, эти вещи не разделяю, потому что так сложилось. Я считаю, что Украина за свою свободу уже заплатила кровью. А теперь еще должна заплатить за свою свободу максимальной рыночной ценой на газ.
«Черноморский флот, особенно после всех событий, которые сейчас происходят, нужно обозначить как очаг военной нестабильности на территории Украины. Как источник войны»
Ю. Т.:
Это позволит нам не только минимизировать потребление российского газа в Украине, это позволит нам получить стимул, чтобы произвести полную модернизацию экономики, полную модернизацию всех наших технических возможностей топливно-энергетической системы, системы отопления — и это приведет к тому, что мы практически не будем потреблять российский газ.
Я в свое время, когда подписывала соглашения, считала, что только рыночная цена — это наша свобода от Кремля. Пока мы будем с Кремлем согласовывать политическую цену, мы будем всегда зависимыми. И поэтому соглашения, которые подписаны, мы будем выполнять. Я считаю, что к 2020 году мы не должны больше потреблять российский газ. Вот это мой путь и моя стратегия. А то, что правительство Януковича и он сам оказались слишком слабыми для таких сильных шагов, — это их проблема.
Я уверена, что рыночная цена на газ приведет к тому, что наши предприятия станут сильнее на внешних рынках с точки зрения конкуренции. Потому что они проведут все технические перемены, чтобы наше энергопотребление было минимальным. То есть другими словами я считаю, что эти соглашения были правильными.
А вот Черноморский флот, особенно после всех событий, которые сейчас происходят, нужно обозначить как очаг военной нестабильности на территории Украины. Как источник войны. И поэтому нужно как можно быстрее Черноморский флот из Украины убрать. Я имею в виду, что харьковские соглашения должны быть денонсированы. А мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее этот флот из страны ушел. Потому что это источник войны, который мы не можем оставить на Украине. И сегодня этим словам есть конкретное подтверждение.
Би-би-си:
Когда вы были в заключении, ваше окружение, ваша защита очень много говорили, что вам нужна срочно операция, неоднократно приезжали немецкие врачи, Рада пыталась принять закон о лечении заключенных за рубежом, вас уже приглашала Ангела Меркель. Скажите, собираетесь ли вы наконец пройти эту операцию и когда? Не трудно ли вам ходить на 10-сантиметровых каблуках?
Ю.Т.:
Во-первых, я собираюсь на операцию. Я думаю, что это будет где-то 8-9 марта. То есть практически неотложно. Во-вторых, что касается каблуков: я абсолютно нормально могу опираться на левую ногу. И там каблуки не мешают. Но в то же время я совсем не могу опираться на правую ногу. Поэтому там каблуки тоже не мешают. Но каблуки — это, возможно, часть и символ моей борьбы против того, что меня хотели сломать.
Понимаете, я — женщина. Я хочу не только внутренне быть сильной, но я хочу еще чтобы и внешне все выглядело, что у меня все в порядке. У меня действительно все будет в порядке после ближайшей операции.
