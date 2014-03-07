Если думаете, что никак, ошибаетесь. Из найденного нами и помещенного в хронику, наши фавориты — «Голубой огонек на 8 марта 1966 года», и ролик, рассказывающий о достижениях работающих женщин. Оказывается, если бы не женщины, у нас бы не было фильтра для кофе, горячего душа и автомобильных дворников. Это наш интерактивный привет всем девочкам, девушкам и женщинам. Посмотреть таймлайн можно на этой страничке. Чтобы посмотреть всю информацию, двигайтесь ползунком, расположенным внизу хроники.

March 8 on Dipity.