Сегодня, 7 марта, пресс-служба областного суда распространила сообщение о некоторых высказываниях в СМИ по поводу голодовки одной из подсудимых в деле. - Как уже ранее сообщалось в средствах массовой информации, судом было рассмотрено ходатайство АЗБЕРГЕНОВОЙ и ее защитника об изменении меры пресечения. В удовлетворении ходатайства отказано. В знак протеста такого решения суда АЗБЕРГЕНОВА заявила об объявлении голодовки и отказалась от участия в судебном заседании 27 февраля 2014 года, мотивируя это ухудшением состояния здоровья, – сказал. По его словам, в тот день судебное разбирательство было невозможным и судебное заседание отложено на 3 марта, о чем объявлено остальным участникам процесса. В дальнейшем, после медицинского обследования, АЗБЕРГЕНОВА продолжила участие в судебном разбирательстве. - По имеющимся сведениям, прием пищи и воды не прекращала. Таким образом, утверждения в некоторых СМИ о месячной голодовке АЗБЕРГЕНОВОЙ и отсутствии реакции на ее ходатайства со стороны суда не соответствуют действительности, - отметил Боранбай ГАЛИЕВ. Напомним, в числе подсудимых, переданных суду по уголовному делу в отношении ряда бывших должностных лиц акимата Атырауской области и предпринимателей, подсудимая АЗБЕРГЕНОВА находится под стражей. Она обвиняется органом предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных статьей 235 части 3 - "Участие в деятельности организованной преступной группы", ст. 176 ч. 4 п.п. «а, б» - "Хищение бюджетных денежных средств по предварительному сговору организованной группой, неоднократно, в особо крупном размере" и ст. 192-1 УК РК - "Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без фактического выполнения работ, повлекшее причинение ущерба государству", т.е. в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, наказание за которые предусмотрено в виде длительного лишения свободы. - Избрание в отношении АЗБЕРГЕНОВОЙ на досудебной стадии производства меры пресечения в виде ареста было связано с тем, что она скрывалась от органа предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в розыск, - уточнил Боранбай ГАЛИЕВ.