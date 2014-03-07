©Пресс-служба ДВД Карагандинской области ©Пресс-служба ДВД Карагандинской области Полицейская собака из Караганды поразила местных жительниц, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Необычную акцию, направленную на профилактику наркомании, провели сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом и кинологического центра ДВД Карагандинской области. Вместе с ними на улицы города вышла полицейская собака по кличке Жикар. Цель акции - рассказать о борьбе с наркобизнесом, напомнить жителям города о телефоне доверия, по которому можно сообщать о местах сбыта наркотиков и так далее. Необычность проводимой акции заключалась в том, что в преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта полицейские беседовали исключительно с представительницами прекрасной половины человечества. Каждую женщину, с которой полицейские беседовали, ждал и необычный сюрприз от оперативников из управления по борьбе с наркобизнесом. Помимо буклета, в котором рассказывается о борьбе с наркоманией и ее последствиях, каждая женщина получила в подарок шикарную алую розу, которую в зубах ей подносила полицейская собака. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом отмечают, что проблема наркомании для региона очень актуальна, поскольку именно Карагандинская область по статистике занимает одно из лидирующих мест по количеству потребителей наркотиков в Казахстане. Кроме того, как известно, неизлечимый на сегодняшний день СПИД всегда сопутствует наркомании, поскольку почти 80 процентов ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом заразились парентеральным путем, то есть из-за употребления наркотических средств инъекционно. Только с начала 2014 года спецподразделениями по борьбе с наркобизнесом в Карагандинской области из незаконного оборота изъято свыше 150 килограммов различных наркотиков, в том числе героина более двух килограммов. Полицейской собаке породы немецкая овчарка по кличке Жикар - два года. Направление ее деятельности - взрывотехническая. Полицейская собака ищет взрывоопасные предметы.