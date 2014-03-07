Обитательницы этого учреждения рассказали Алтаю КУЛЬГИНОВУ о том, что им здесь, в принципе, хорошо живется. - Мне 75 лет, из них здесь живу уже семь лет. От себя лично хочется поблагодарить всех женщин обслуживающего персонала. Спасибо всем, что не забываете про нас, - сказала. Алтай КУЛЬГИНОВ обратился ко всем находящимся там женщинам. - Дорогие, милые женщины. Поздравляю Вас с этим праздником, пожелаю главное здоровья и долгих лет жизни. Президент страны в своем послании большое внимание уделяет социальным проблемам, людям с ограниченными возможностями и пожилому населению страны, - сказал аким города. Затем постояльцам дома престарелых был показан концерт, который подготовили горакимат и партия "Нур Отан". Перед обитателями дома престарелых выступили домбристы и дети из музыкальной школы.обратилась ко всем собравшимся: - Такое мероприятие проходит ежегодно. Сегодня городской акимат вместе с партией «Нур Отан» организовали и привезли к нам концертную программу. Акимат не забывает про нас, и уже в начале 2014 года было выделено на социальные нужды 1млрд тенге.