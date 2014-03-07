Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Порядка 25% донорской крови не пригодна для дальнейшего применения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного центра крови, для обеспечения медицинских учреждений донорской кровью и ее компонентами в прошлом году по области было необходимо более 3 тысяч литров. Донорами было перевыполнен этот объем. В прошлом году было сдано 4118 литров крови. - 8,7 тысячи человек сдали свою кровь, из них более одной тысячи на платной основе. Вся сдаваемая донорская кровь тестируется на ВИЧ, гепатиты В,С. Ежегодно около 25% крови бракуется из-за различных болезней, - сообщил директор областного Центра крови Мерген ВАЛИАХМЕТОВ.