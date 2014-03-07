Участников митинга в Астане не будут привлекать к административной ответственности. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова. По ее словам, родителям детей вынесли предупреждение о недопустимости привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. 6 марта жильцы ЖК "Махаббат", несогласные с решением суда о выселении их из дома, вышли на акцию протеста в Астане. По информации ДВД Астаны, в митинге участвовали 33 ребенка и восемь взрослых, участников несанкционированной акции протеста задержали до выяснения обстоятельств. "На спинах у детей были закреплены накидки с надписями. Они проводили несанкционированный пикет, это является административным нарушением", - пояснила Кылышбекова. Всех участников доставили в УВД, а позже отпустили, детей передали родителям. Также решался вопрос о привлечении взрослых к административной ответственности по статье 111 административного кодекса, прим. 1 (Вовлечение несовершеннолетних в совершение административных правонарушений).