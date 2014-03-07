Атырауские спасатели и службы экстренного реагирования проверили готовность к возможным ЧС в период весеннего половодья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Здесь прошли масштабные командно-штабные учения "Весна – 2014". Главная цель учений - проверить в реальных условиях систему ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценить подготовку и готовность сил и средств. В учениях приняли участие областной акимат, руководство ДЧС Атырауской области и подведомственные учреждения и структурные подразделения МЧС РК на территории Атырауской области. В ходе учений были приведены в готовность к действиям формирования аварийно-спасательных служб области, оснащенные техникой, имуществом и другими средствами малой механизации (шанцевым инструментом). Всего 181 формирование, общей численностью 3611 человек, а также техника – 472 единиц. На практических мероприятиях задействованы 25 формирований, 37 единиц инженерной техники и 120 человек. Как рассказал замначальника департамента по ЧС Атырауской области Марат КУРМАНОВ, предварительно было проведено обследование целостности дамб. Также заготовлены инертные материалы, мешкотара для них. Из областного бюджета на противопаводковые работы выделено более 360 миллионов тенге. В области на случай чрезвычайной ситуации с паводком, а воды в этом году ожидается больше уровня прошлого года, созданы запасы 153 тонн ГСМ, 5382 тонн инертных материалов, 14,9 тыс. штук мешков. На случай обострения паводковой ситуации в области имеется группировка сил  общей численностью 1224 человека. У них на вооружении 131 единица техники, 25  плавсредств и 2 вертолета. Анатолий МАТЕНОВ. ucheniya_1 ucheniya_2 ucheniya_3 ucheniya_4 ucheniya_5 ucheniya_6