Здесь прошли масштабные командно-штабные учения "Весна – 2014". Главная цель учений - проверить в реальных условиях систему ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценить подготовку и готовность сил и средств. В учениях приняли участие областной акимат, руководство ДЧС Атырауской области и подведомственные учреждения и структурные подразделения МЧС РК на территории Атырауской области. В ходе учений были приведены в готовность к действиям формирования аварийно-спасательных служб области, оснащенные техникой, имуществом и другими средствами малой механизации (шанцевым инструментом). Всего 181 формирование, общей численностью 3611 человек, а также техника – 472 единиц. На практических мероприятиях задействованы 25 формирований, 37 единиц инженерной техники и 120 человек. Как рассказал, предварительно было проведено обследование целостности дамб. Также заготовлены инертные материалы, мешкотара для них. Из областного бюджета на противопаводковые работы выделено более 360 миллионов тенге. В области на случай чрезвычайной ситуации с паводком, а воды в этом году ожидается больше уровня прошлого года, созданы запасы 153 тонн ГСМ, 5382 тонн инертных материалов, 14,9 тыс. штук мешков. На случай обострения паводковой ситуации в области имеется группировка сил общей численностью 1224 человека. У них на вооружении 131 единица техники, 25 плавсредств и 2 вертолета.