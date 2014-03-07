Первая из четырех запланированных сельских поликлиник была сдана в сельском округе Алга. До настоящего времени жителям сельского округа приходилось преодолевать не один десяток километров до районного или же областного центров, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. В новой поликлинике оборудованы стоматологический, гинекологический, кардиологический и амбулаторные кабинеты. Предусмотрены койки для дневного стационара. Стоит отметить, что вместе с поликлиниками сразу же закладываются и дома для будущих врачей, на сегодня в район требуется восемь специалистов. - Чтобы в течение одного года было построено сразу четыре сельские амбулатории, да еще и с домами для врачей, такого еще не было, - сказал