Фото с сайта www.flickr.com Фото с сайта www.flickr.com Павлодарский городской суд №2 выдал санкцию на арест бывшего акима Павлодарской области Ерлана АРЫНА, сообщает Обозрение недели. - Документы поступили в суд №2 Павлодара ночью на 7 марта и сразу же была дана санкция на арест Ерлана АРЫНА. Срок ареста определен в 2 месяца, – сказал пресс-секретарь павлодарского областного суда Рауан Беилгожин в пятницу. Напомним, бывший чиновник был задержан сотрудниками  республиканского Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 4 марта текущего года в рамках ранее возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц акимата Павлодарской области. Арына подозревают в хищении денежных средств, полученных в качестве спонсорской помощи для благоустройства города Павлодара, а также в получении взяток в особо крупных размера