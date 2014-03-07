Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz В Казахстане создано Агентство по связи и информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт главы государства. "Указ "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан". В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Казахстана постановляю образовать Агентство Казахстана по связи и информации как центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства, с передачей ему функций и полномочий: в области связи, информатизации, контроля за автоматизацией государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения от министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, в области информации, архивного дела и документации от министерства культуры и информации", - говорится на сайта Акорды. Кроме того, в соответствии с указом, Министерство культуры и информации преобразовано в министерство культуры Казахстана. Упраздняются комитет информации и архивов министерства культуры и информации Казахстана, комитет связи и информатизации министерства транспорта и коммуникаций, а также комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Минтранскома. Контроль за исполнением Указа возложен на Администрацию президента Казахстана