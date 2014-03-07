Фото ©np.kz Фото ©np.kz Назарбаев подписал указ о назначении министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, сообщает NUR.KZ. Новым министром транспорта и коммуникаций стал Касымбек Женис Махмудулы. Прежний министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Касымбек до назначения был ответственным секретарем МТК. Соответствующим распоряжением главы государства он освобожден от этой должности. В ведомстве он работает с 1999 года. Награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл" и "Астананың 10 жылдығы". Женат, имеет трех дочерей.