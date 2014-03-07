Фото изархива "МГ" Фото изархива "МГ" Еще три компании объявили о добровольном увеличении заработной платы своим работникам на 10 процентов с 1 апреля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба акима ЗКО.  - Компании отнеслись с пониманием на корректировку курса национальной валюты и поддерживают меры, направленные на сохранение макроэкономической и социальной стабильности, - говорится в пресс-релизе, распространенной пресс-службой акима ЗКО в пятницу вечером. Сообщается, что предприятия понимают социальную ответственность бизнеса, и откликнулись на призыв главы государства Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Так, с 1 марта текущего года на 10 процентов зарплаты сотрудников повысили в ТОО «Юнисерв», АО «Зенит», ТОО «Уральский механический завод», ТОО «Квант». С 1 апреля на такой же коэффициент повышают оплату труда в АО «Омега», «Казтрубпром», ТОО «Жаикмунай». В вышеуказанных компаниях работает более 3000 человек. По мнению руководителей этих предприятий, «создание комфортных условий сотрудникам позволит им максимально отдавать свои знания и силы для роста производства на предприятиях». - В условиях проведенной девальвации национальной валюты бизнесмены с пониманием относятся к важности задачи сохранения социальных обязательства страны перед своими гражданами. Все уверены в том, что изменение курса тенге будет способствовать росту отечественного производства, притоку инвестиций, повышению занятости, и в конечном итоге позволит повысить благосостояние наших граждан, - отметил аким области Нурлан НОГАЕВ, чьи слова приводит пресс-служба. - Мы обеспечим все меры по сдерживанию роста цен на социально-значимые товары. Но это только одна сторона медали. Еще более важную задачу может и должно решать бизнес-сообщество области: это материальный стимул для повышения производительности труда, проявление активной гражданской позиции, осознание социальной ответственности перед своим народом. По области наблюдается экономический рост и развитие, это и есть предпосылки для повышения дохода сотрудников. Уверен, что другие компании также поддержат своих работников, - обратился Нурлан НОГАЕВ к бизнесменам области.