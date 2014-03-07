Между прочим, в РУ-170/2 сегодня проходил концерт, посвященный 8-му марта. По словам начальника отряда учреждения Максима ЕСЕНГЕЛДЫ, подобные мероприятия у них проводятся постоянно, осужденные имеют возможность заниматься художественной самодеятельностью. За активное участие им предоставляются поощрения в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий, а также за хорошее поведение - возможность освободиться по УДО. Заключенные перед камерой поздравили своих матерей, бабушек, жен и сестер, а осужденный колонии общего режима Рахмет БИТЕМБАЕВ попросил прощения у своей мамы, жены и сестер. Он уже полтора года отбывает срок, правда, не захотел рассказать, за что. Полное обращение заключенных сморите на видео: