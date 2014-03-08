- В 5.17 поступил звонок о пожаре, - рассказывает. - Когда пожарные прибыли, произошел взрыв, мы вытащили 7 газовых баллонов. Их хранение в жилом доме запрещено. Пожару присвоен второй номер. Этот дом - девятиэтажный. И на первом этаже пристроена сауна. Жители дома возмущены тем, что в их доме уже много лет существует сауна. - Я с детьми ушла к матери, когда это все случилось, - говорит жительница дома. - Как соседи говорят, бесполезно с ними бороться, потому что и в КСК подавали заявление, они на это глаза закрывают, потому что они, наверное, башляют. Мы здесь пять лет живем, а сауна существует еще дольше здесь, наверное. Кто нам будет теперь все это восстанавливать? К слову, данный дом обслуживается КСК "Коммунальник". Жильцы рассказали, что ночью испытали шок, когда к ним начали стучаться с требованием покинуть квартиры. Была опасность взрыва. Спящих детей люди вытаскивали без одежды, а пожарные эвакуировали инвалида, который самостоятельно не мог выбраться из дымящегося дома. По словам Айнур, у них в квартире сейчас полы все черные, горячие, мебель пахнет ужасно. От взрыва также пострадал расположенный в этом же доме магазин "Стройцентр", который реализует стройматериалы. Девятиэтажку отключили от всех коммунальных услуг - газа, света, воды и отопления. В данный момент дознаватели и техники разбирают завалы.