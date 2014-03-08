Фото unian.net Фото unian.net Противоречивая информация приходит из Севастополя. Как сообщает Министерство обороны Украины поздно вечером в пятницу около 20 человек штурмовали расположенную здесь украинскую военно-воздушную базу. По данным ведомства, воинскую часть № 2355 атаковали пророссийски настроенные боевики. Среди нападающих замечены "радикалы с битами и казаки". Украинские СМИ, в частности издание "Украинская правда", сообщают, что на воинскую часть напали российские солдаты. Армейским грузовиком они якобы пробили ворота части, захватили близлежащий домик и начали прорываться к командному пункту. В момент штурма на базе находились около 100 украинских военнослужащих. Они заперлись в бункере. О применении огнестрельного оружия ни стой, ни с другой стороны не сообщается. Также стало известно, что в ходе инцидента были избиты несколько журналистов, которые находились рядом с воинской частью № 2355. Пострадал корреспондент интернет-издания "Русская планета" Павел Никулин. В Интернете уже появился фрагмент избиения: Кроме того, в Интернете выложено интервью украинского военного, предположительно из той самой воинской части: В итоге штурм завершился ничем и нападавшие уехали в неизвестном направлении. Между тем, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов в пятницу вечером заявил, что штурма военной части не было. "Я созвонился: сейчас отряды самообороны окружены журналистами. Ворота части на месте, никаких попыток нападения нет. Опасности для жизни граждан тоже нет", - сказал он. Побывавший на месте событий корреспондент BBC News сообщил, что с территории части выехали два российских военных автомобиля, окруженных вооруженными людьми. Однако "никаких явных попыток атаковать базу заметно не было".