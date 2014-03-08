Пальма первенства досталась владелице сети Wal-Mart, американке Кристи Уолтон. Состояние 59-летней вдовы оценивается в 36,7 миллиарда долларов. Уолтон резко разбогатела после гибели ее мужа Джона в авиакатастрофе в 2005 году. На втором месте - 91-летняя наследница империи L'Oreal Лилиан Беттанкур. Капитал самой богатой француженки составляет 34,5 миллиарда долларов. Третью строчку занимает еще одна американка, имеющая отношение к торговой сети Wal-Mart. Это 64-летняя Элис Уолтон - дочь основателя сети Сэма Уолтона. Ее состояние - 34,3 миллиарда долларов. Элис Уолтон известна своей любовью к искусству (ее личная коллекция картин оценивается в сотни миллионов долларов), а также поддержкой политических инициатив Хиллари Клинтон. В пятерку богатейших женщин планеты также входят 74-летняя Жаклин Марс (член семьи Марс, которая владеет крупнейшей кондитерской компанией в мире) с состоянием в 20 миллиардов долларов и 60-летняя Джина Райнхарт - горнорудная магнатка из Австралии, состояние которой равно 17,7 миллиарда долларов. Из казахстанских женщин в рейтинг Forbes вошла Динара Кулибаева. Ее капитал журнал оценил в 1,8 миллиарда долларов.