Фото с сайта www.youtube.com Фото с сайта www.youtube.com По сообщениям в официальном твиттер-аккаунте казахстанской актрисы и продюсера Баян Есентаевой фильм «Осторожно корова» не покажут в кинотеатрах г. Уральск, передает корреспондент BNews.kz. В казахстанских кинотеатрах 6 марта состоялась премьера фильма «Осторожно корова!» с Баян Есентаевой в главной роли. Сегодня стало известно, что сеть кинотеатров «Chaplin» города Уральск отказалась принимать в прокат казахстанский фильм, сославшись на нерентабельность отечественного кино. Такой информацией в своем официальном твиттер-аккаунте поделилась казахстанская актриса и продюсер Баян Есентаева. В свою очередь казахстанский общественный деятель Мурат Абенов написал в своем твиттер-аккаунте о том, что это «нарушает 28 статью закона о культуре». Отметим, что закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.), статья 28, пункт 2 гласит о создании приоритетных условий производства, тиражирования и проката национальных фильмов перед зарубежными.