Фото с сайта commons.wikimedia.org Фото с сайта commons.wikimedia.org Агентство по связи и информации возглавил Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана. Глава правительства Серик Ахметов представил коллективам Минтранскома и Агентства связи и информации новых руководителей. Новое Агентство было создано указом Главы государства "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан". Ведомство позиционируется как центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства. Ему переданы функции и полномочия в области связи, информатизации, контроля за автоматизацией государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения от Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, в области информации, архивного дела и документации от Министерства культуры и информации. В свою очередь, Министерство культуры и информации преобразовано в Министерство культуры Казахстана. Аскар Жумагалиев работал генеральным директором ТОО "Жарык", начальником Управления государственного надзора в области связи, заместителем председателя Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С момента образования Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи работал заместителем Председателя, 27 января 2006 года назначен Председателем АИС РК. С октября 2006 года по март 2010 года являлся Председателем Правления АО "Қазақтелеком".12 марта 2010 года Указом главы государства назначен министром связи и информации Республики Казахстан. А в 2012 году он был назначен на пост министра транспорта и коммуникаций. После ухода Жумагалиева ведомство возглавил Женис Касымбек. В период работы Аскара Жумагалиева в Минсвязи в Казахстане было запущено цифровое спутниковое и эфирное телевидение, услуги 3G, построен медиацентр, разработаны концепции телеканалов 24.KZ и "Мадениет", начат переход отечественного телевидения на собственное производство, а также проведена масштабная модернизация и автоматизация центров обслуживания населения.