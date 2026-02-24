По данному факту проводится проверка.

Телефонные мошенники обманули жительницу Уральска на 5 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Женщине позвонили неизвестные, и попросили продиктовать SMS-код. После этого ей снова позвонили, представившись сотрудниками банка и специалистами Агентства по финансовому мониторингу. Они заявили, что на её имя якобы пытаются оформить кредит, и предложили «защитить деньги», установив специальное приложение.

Через WhatsApp женщине отправили файл для установки программы. Приложение оказалось поддельным и дало мошенникам удалённый доступ к телефону. Получив контроль над устройством, злоумышленники оформили на её имя кредит на 5 млн тенге и перевели деньги.

В полиции предупреждают: не устанавливайте приложения по ссылкам от незнакомых людей. Официальные банковские сервисы можно скачивать только через App Store или Google Play. Государственные органы не рассылают файлы для установки через мессенджеры. При подозрительных звонках лучше сразу прекратить разговор.

По данному факту проводится проверка.