В порту Курык иностранного гражданина привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщили в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области. Дело рассмотрел Каракиянский районный суд.

Как установлено в суде, инцидент произошел 26 января 2026 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнил требование полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Во время судебного заседания правонарушитель признал вину и просил назначить более мягкое наказание.

Суд учел материалы дела — протокол об административном правонарушении, рапорт инспектора и объяснения самого нарушителя — и признал его виновным по части 1 статьи 667 КоАП РК.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до 15 суток.

В итоге суд назначил мужчине административный арест на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.