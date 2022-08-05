«Дети падали в обморок у меня глазах»Светлана Гуменная до переселения жила в Берёзовке и была свидетелем тех ужасных событий, когда дети мучались приступами. Она работала учителем биологии в школе. Те моменты из жизни женщина вспоминать не любит, говорить ей об этом до сих пор трудно, дрожит голос, на глаза накатывают слёзы, она волнуется.
- Всё происходило на моих глазах, спасала детей и плакала. Бывало, что случались приступы на уроках. Детей сразу переправляли в медкабинеты. Мы были в такой растерянности...У детей сердце билось так сильно, что мы не успевали считать пульс. Считали пульс у ребёнка и читали молитвы, лишь бы всё было хорошо. Потом непонятные симптомы стихали, смотришь ребёнок двигается, смеётся, шутит. Потом снова начинались приступы. Так и работали. По детям было всё видно, по поведению и взгляду, - делится воспоминаниями бывший педагог.Женщина говорит, что последствия отравлений возможно и остались, а может быть у неё просто скачет давление в силу возраста. Светлане в этом году исполнилось 65 лет. Ещё в Берёзовке у неё были проблемы со здоровьем, тогда Светлана считала, что всё это издержки её работы, ответственность и излишняя нагрузка.
- Многие родители возили своих детей, лечили, делали переливание крови, покупали дорогостоящие лекарства. Люди нашего поколения умирают. Вот соседа не стало. Потом ещё один знакомый умер, ему было 57 лет. Это, конечно, напрягает. Умирают в основном от болезней лёгких и сердца, - делится женщина.Во время переселения Светлана Гуменная получила хороший дом в Аралтале. Жильём она довольна, хотя до сих пор его благоустраивает.
- В первое время меня очень сильно раздражал двор, всё надо было делать. В Березовке у нас было всё: и баня, и гараж, и огород, а тут всё нужно было начинать с нуля. КПО б.в. завозили нам землю. Тем не менее, я довольна домом. Мне хотелось сменить те условия на городские, хотя и там были и ванная, и туалет. Но тут лучше, и площадь приличная и комнаты хорошие, - рассказывает женщина.Стоит отметить, что люди отнеслись к переселению по разному: кто-то доволен, кто-то находит изъяны и жалуется на новые дома, говорят, где-то подтекает крыша. Другая жительница Берёзовки по имени Айман поделилась, что её дочь до сих пор страдает от последствий отравления.
- Ей уже 23 года, она сама стала мамой, но приступы бывают. Раньше в школе могла каждый день падать в обморок, а сейчас это происходит гораздо реже, один-два раза в год. Но симптомы те же: головокружение, боли, тошнота, затем теряет сознание. Мы столько врачей обошли, были в других городах, но избавиться от последствий отравления так и не удалось. Понимаю, если бы нам выдавали каждый год путёвки в санатории, или выписывали витамины. Самим всё это осуществлять накладно, это очень дорого, - отметила женщина.Фото Медета МЕДРЕСОВА
Домов сразу не заметишь...Дальше мы направились в Берёзовку. В село ведёт полуразбитая дорога, местами ямы и лужи. На месте, где раньше один за другим в ряд стояли дома, сейчас всё поросло травой и деревьями. Казалось, что тут никогда никто не жил, если не заглянуть в глубь порослей. Там остались небольшие саманные бугорки и кучи кирпичей с разломанными рамами и разбитыми стёклами. На пути мы встретили мужчину с сыном, который рассказал, что село разрушено и в нём уже давно никто не живет, а он с сыном собирает остатки досок от строений. От школы, из которой увозили детей без сознания, остались руины - пол усыпан кирпичами, сломанными досками, остатками строительных материалов, мусором, бутылками, стеклом, разломанным кафелем и школьными стендами. Некоторые из учебных кабинетов горели: чёрные стены, искорёженная штукатурка, сгоревший хлам на полу вселяет ещё больше жути. В одном кабинете на втором этаже на стене осталась нарисованная картина из сказки «Репка», в другом висит портрет Ахмета Байтурсынова. Удивительно, но на весь этаж раздаётся пение птиц. Видимо на крыше вьют гнёзда, слышно щебетанье птенцов. Природа берет своё, можно сказать отвоевывает места, которые ей принадлежали ранее. Ветки деревьев уже прорастают в оконные проёмы, а на крыше растёт трава. Ничем не лучше дом культуры села, точнее то, что от него осталось. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Скот растёт, люди отдыхаютНо сказать, что в селе жизнь закончилась с переселением жителей, нельзя - здесь стоит вполне себе добротное двухэтажное здание. Как выяснилось, это общежитие для работников строительной компании. На пороге нас караулил маленький пёс, доносился запах еды. У входа выстроена обувь. Один из рабочих поделился, что там проживают порядка тридцати человек, всё как положено: ночуют, питаются. - А как же санитарно-защитная зона? - спросили мы. - Нас всё устраивает, - ответил рабочий. Вдали виднелась огороженная территория, на которой расположены хозпостройки, складированные тюки сена, паслись гуси. Спросили у хозяев: вы здесь живете? На что нам ответили: нет, здесь расположено крестьянское хозяйство, выращиваем скот, а живём мы в Аксае. На территории санитарно-защитной зоны мы обнаружили два домика. Как выяснилось, его используют как базу отдыха, которая, кстати, пользуется спросом у аксайцев. Администратор пояснила, что домики сдаются посуточно. Тот, что побольше, стоит 25 тысяч тенге, другой - 20 тысяч тенге. Юрта стоит 15 тысяч тенге, но в ней ночевать нельзя. На территории высажены цветы. Для гостей создали сказку: ухоженная тропинка со ступеньками ведёт к чистому пруду, где можно искупаться. Отдельные скульптуры украшают территорию и придают ещё больше атмосферы загородному и тихому местечку для отдыха. Также есть беседка, отдельный стол на открытом воздухе. Гостям предоставляют мангалы и казаны. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ждём проект от КПОПосле небольшого путешествия по Берёзовке, мы отправились в акимат, где спросили у главы района Еркебулана Ихсанова о судьбе переселённого села.
- Насколько мне известно, в общежитии никто не живёт. Идут судебные тяжбы. Учредитель отказался от юридического лица и оформил земельный участок со строениями в виде общежития на физическое лицо. Иными словами, оформил здание на себя. Раньше там было общежитие, его сдавали. Но после того, как санитарная зона увеличилась, проживать и оказывать услуги там невозможно, - пояснил глава района.Что касается крестьянского хозяйства, то Еркебулан Ихсанов знает о его существовании.
- Там находится крестьянское хозяйство «Рахмет», глава хозяйства открыл бизнес ещё до переселения. Земельный участок оформлен, как КХ и он может находиться на территории санитарной зоны. Да, там построили домики, но там не проживают, есть только посещение. Это не называется базой отдыха, это крестьянское хозяйство, в котором предприниматель построил дома и сдаёт их. Я думаю, в будущем КПО б.в. по периметру санитарно-защитной зоны установит контрольные пропускные пункты. Людям отдыхать тоже надо где-то. Илек и Урал - трансграничные реки и если их переплыть, то по сути окажешься на территории другого государства. То есть там купаться небезопасно. Были случаи, когда мальчишки переплывали реку, их забирали оттуда и возвращали домой через Оренбург. Раз вы посетили реку Берёзовку, видели, какая там прекрасная вода, люди ездят, отдыхают, но никак не проживают, - пояснил Ихсанов.В заключение он добавил, что в Берёзовке дома разрушены и социальные объекты тоже. Власти ждут от КПО б.в. проект по рекультивации этих земельных участков. Планируют вывести оттуда все инженерные сети и посеять сельскохозяйственные культуры на этом месте. Еркебулан Ихсанов. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Объекты проверят на законностьМежду тем мы связались с председателем республиканского общественного объединения kaz_eco_patrol Тимуром Елеусизовым и поговорили о последствиях нахождения в санитарно-защитной зоне.
- Начнем с того, что нужно сделать забор грунта, пробурить скважины и отобрать пробы воды в этой зоне и проверить на содержание сероводорода. И если показатели будут неопасны для жизни и здоровья людей, то находиться в этой зоне можно. Санитарно-защитная зона - это специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Если зона отнесена в санитарно-защитную, на это были основания и лучше там не находиться. И если людей переселили, то на это, думаю, были веские причины, - заключил Тимур Елеусизов.Также мы обратились в департамент экологии ЗКО и спросили, насколько законно организовывать отдых в санитарно-защитной зоне, на что заместитель руководителя ведомства Мурат Ермеккалиев ответил, что после нашего звонка им необходимо проверить объект и уже потом они прокомментируют ситуацию.
Разрушенная школа
Так выглядит школа в Березовке
Так выглядит Дом культуры. Общежитие в Березовке
Так выглядит база отдыха в Березовке