Уральские дачники могут остаться без речного перевозчика
Предприятию, выигравшему тендер на обслуживание двух маршрутов, до сих пор не выплатили субсидии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Уральцы, которые добираются на свои дачи водным транспортом, обеспокоены. Как выяснилось, речной перевозчик ТОО «УралФлотСервис» до сих пор не получил положенные ему субсидии от государства.
- Моя дача находится в кооперативе «Барбастау». Туда я добираюсь на теплоходе. На такси, конечно, можно, но будет очень дорого, мне не по карману, да и другим пенсионерам тоже. Мы же не от хорошей жизни дачи держим, таскаемся туда в жару по несколько раз в неделю. Мы так пытаемся на еде сэкономить, своё вырастить, излишки продать. А теперь выясняется, что теплоход может встать, потому что акимат им не оплатил дотации. Конечно, он будет отказываться нас перевозить, уже два месяца прошло, а ему не платят, - говорит дачница Анна Митрохина.
В этом году теплоходы на дачи начали курсировать позже обычного – с первого июня. Тендер на обслуживание двух дачных маршрутов - набережная реки Урал - Барбастау и набережная Урала – Учужный затон - выиграла компания ТОО «УралФлотСервис».
Между тем в акимате Уральска подтвердили, что проблема с невыплатой субсидий есть.
- Постановление (о победителе госзакупок – прим. автора) в настоящее время находится на регистрации в министерстве юстиции. Как только постановление пройдёт регистрацию, субсидии будут выплачены, - ответили в акимате города.
Впрочем, в ведомстве уверили, что с подрядчиком ( ТОО «УралФлотСервис» - прим. автора) проведены переговоры и теплоходы по-прежнему будут курсировать по двум дачным маршрутам.
У директора ТОО «УралФлотСервис» Алибека Джангазиева своё виденье проблемы.
- Ситуация повторяется. В прошлом году мы так же выиграли тендер, работали с апреля по октябрь, а деньги получили только после вмешательства областного акимата 30 декабря 2021 года, то есть всё это время мы работали без денег. Солярку я брал в долг по одной цене, а отдавал потом долг по другой. В этом году мы не хотели участвовать в тендере, уже предвидя эти проблемы с оплатой. В мае к нам пришёл новый аким Уральска Миржан Сатканов, он поговорил с коллективом и коллектив пошёл навстречу. Уже 27 мая мы спустили теплоходы, провели ремонтные работы. Эти дни нам в итоге не посчитали, ну ладно, бог с ними. Мы отработали июнь, июль и вот уже август, а денег всё нет. Более того, у нас есть договор с ЖКХ о перевозке дачников, а договора о субсидировании нет. Я взял солярку в долг, по какой цене я буду отдавать за неё долг, даже представить не могу. Капитанов теплохода я уже не могу просить выходить на работу - мне стыдно, люди без зарплаты работают. Вот сегодня теплоход вышел на рейс, а в субботу и воскресенье должен был выйти второй капитан. Он не хочет выходить, и я его понимаю. Будет ли завтра теплоход - пока под вопросом, - говорит Алибек Джангазиев.
По словам директора предприятия, свои обязательства они выполняют, отчёты сдают вовремя.
