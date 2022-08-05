Женщину спас пассажир, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об инциденте написала правозащитница Дина Тансари. В вечернее время мужчина напал на бывшую жену в автобусе на маршруте №38.
- Четыре дня он её караулил возле работы, каждый раз она выходила с другого выхода и успевала уехать, но в тот день он её обманул, проследил и сел в автобус. Супруги разведены уже два года, но он продолжает преследовать её, контролировать её личную жизнь. В тот день он напал на неё с ножом, обещая убить, пытался нанести удар в область сердца, а затем по лицу, - написала Тансари.
По её словам, ранее он уже пытался отравить супругу и угрожал облить кислотой.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрирован на статье «Хулиганство с применением оружия».
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение, - говорится в сообщении.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!