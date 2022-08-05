- Произведена безопасная остановка установки в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлён сброс давления на факельную систему, - говорится в сообщении.

Фото: NCOC В компании North Caspian Operating Company сообщили, что третьего августа приостановили установку комплексной подготовки нефти и газа «Болашак».Никто не пострадал. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Сейчас идут работы по возобновлению производственных операций.