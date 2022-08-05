- Изначально, в посёлке в домах отсутствовала вода, лишь были две водонапорные башни и по старым трубам вода подавалась через две колонки. Все набирали воду бидонами и на тележках летом, а на санях зимой и возили в дом для использования в быту и топили бани. Шли годы и посёлок маленькими шагами шёл к развитию. В прошлом году сделали дорогу и в посёлке провели воду 80% населения. Радости не описать, но когда люди узнали, сколько они заплатят по новому тарифу, мягко сказать были возмущены. Некоторые семьи заплатили по 30-40 тысяч тенге, - пояснила Наталья.

- Для чего? чтоб люди снова ходили на колонки ? Мне кажется это какая-то ошибка, - отметила Наталья.

- На каждого члена семьи по тарифу рассчитано потребление по четыре кубических метра воды в месяц, за это количество воды сельчане будут платить по 90 тенге. Иными словами, на семью из четырёх человек рассчитано 16 кубометров воды в месяц. Потребление воды сверх этой нормы рассчитывается по тарифу стоимостью 548 тенге. Это специально введённый дифференцированный тариф для экономии воды. Люди поливают огороды и не экономят ее. Из-за этого в сетях падает давление и бывает, что другим воды не хватает, - объяснил Нургали Жолдаскалиев. - Руководство района в курсе, этот вопрос не раз аким разъяснял на собрании с населением.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратилась жительница села Железново района Байтерек (расположен в 58 км от Уральска по прямой трассе после посёлка Переметное) Наталья Монаршенко, которая пожаловалась на слишком высокие тарифы на воду для сельчан.Со слов женщины поставщик воды «Коммунальник» поднял оплату воды с 90 до 590.Ситуацию объяснил исполняющий обязанности руководителя отдела внутренней политики района Байтерек Нургали Жолдаскалиев.К слову, в посёлке не предусмотрена подача технической воды. Сельчане отмечают, что в сельской местности экономить воду в принципе невозможно, так как они выращивают огороды, держат скотину - этим и питаются.