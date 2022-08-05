До 100 тенге планируют повысить проезд в автобусах Уральска
Вопрос находится на стадии рассмотрения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
С 10 августа в общественном транспорте Уральска внедряется дифференцированный тариф. При оплате транспортной картой, приложением Avtobys, QR-кодом и Kaspi QR стоимость проезда останется на прежнем уровне - 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. Детский проезд будет стоить 70 тенге. По словам заместителя акима города Асхата Кульбаева, главной целью внедрения дифтарифа было стимулирование горожан пользоваться системой электронной оплаты проезда.
– Людям свойственно относиться ко всему новому скептически. Но думаю, со временем горожане поймут, что это выгодно, удобно и практично. Протест в основном идёт со стороны людей преклонного возраста, а для молодёжи новшество не представляет никакой проблемы. Пенсионеры же могут приобрести транспортную карту за 500 тенге - в стоимость входят сама карта и две поездки. Номинальная стоимость составляет 610 тенге, а продаваться будет по 500 тенге. Купить её можно будет в любом автобусе. Пополнять карту можно через приложение Kaspi и через терминалы. Пенсионеры могут попросить детей, внуков, соседей помочь пополнить баланс, это не сложно и занимает буквально пару минут, - пояснил Асхат Кульбаев.
Ещё один весомый плюс системы электронной оплаты проезда - это прозрачность. Другими словами, власти города смогут видеть фактический пассажиропоток и контролировать его. Ведь на каждую транзакцию со стороны государства будут выплачиваться субсидии. Таким образом исключаются коррупционные риски и увеличивается налогооблагаемая база.
Помимо этого Асхат Кульбаев отметил, что среди населения ходят слухи о повышении тарифа до 100-120 тенге. Последнее повышение тарифа было более пяти лет назад.
– Да, такой вопрос сегодня рассматривается. К концу года мы этот вопрос сначала вынесем на обсуждение с общественностью, а затем и на сессиях маслихата для обсуждения с депутатами. За год ориентировочно мы перевозим 35 миллионов пассажиров. Если мы увеличим проезд на 20 тенге и сделаем его на уровне 100 тенге, то общий доход за год увеличится на 700 миллионов тенге. Эти деньги до сегодняшнего дня мы выплачивали в виде субсидий, а после повышения тарифа мы можем направить эти деньги на ремонт дорог, канализации и так далее. К примеру, ремонт проспекта Абулхаир хана стоит 640 миллионов тенге. Кроме этого, за последние несколько лет значительно выросли цены на запчасти, на ГСМ, на металл, и если мы оставим стоимость проезда в том же размере, то нам придётся увеличить размер субсидий. А их лучше пустить на другие цели, ведь субсидии выплачиваются с наших с вами налогов, - отметил Асхат Кульбаев.
Стоит отметить, что себестоимость одной поездки на разных маршрутах колеблется от 190 до 1 140 тенге (дальние маршруты, обслуживающие пригородные посёлки). Она рассчитывается по специальной методике и складывается из затрат перевозчиков на приобретение автобуса, содержание, ГСМ и заработной платы персонала.
Выяснилось, что в прошлом году перевозчикам выплатили 2.2 миллиарда тенге субсидий. На эти средства они смогли покрыть свои долги и приобрести в лизинг 77 автобусов. В 2022 году субсидий заложили ещё больше - в районе 3.9 миллиарда тенге. Это позволяет перевозчикам погашать свои кредиты и улучшать качество обслуживания. Ещё одной задачей является переоборудование имеющегося автопарка на метановое топливо, а задача перевозчиков - приобретать новые автобусы, которые будут ездить на этом виде топлива. Это даст экономию в топливе, ведь если дизельное топливо стоит 260 тенге за литр, то метан будет стоить 90-100 тенге.
