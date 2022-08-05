По данным «Казгидромета», с прохождением атмосферных фронтальных разделов в южной половине и на востоке страны пройдут дожди. Погода на 10 июня Днём в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, а на остальной части страны - погода преимущественно без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.