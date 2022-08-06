– За 10 дней с начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. На территории города Атырау произошло два ДТП, два человека получили различные телесные повреждения. А на 19-м километре трассы республиканского значения Атырау-Уральск столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, – сообщил старший инспектор по особым поручениям группы организации надзора за дорожным движением управления МПС ДП Атырауской области Аманжол Жумалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Аырауской области, на территории города выявлено 1970 нарушений, на загородных трассах – 1 452, оставшиеся в районах области.С начала года в области произошло 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых 49 человек погибли, 227 получили различные телесные повреждения. По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 17,9%. Для охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности рассматривается вопрос установки камер «Сергек» на загородных трассах республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань, Атырау - Уральск, Доссор - Кульсары - Бейнеу и областного значения Атырау - Индер, Индер - Карабау – Миялы - Сагиз.