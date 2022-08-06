В воскресенье, седьмого августа, с 5:00 до 13:00 в Алматы частично перекроют движение на дорогах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Велопробег на 30 километров прошёл в Уральске Это связано с проведением велогонки Visa Tour of World Class Almaty 2022. Велогонка стартует с ТРЦ Mega Almaty. Движение ограничат на следующих улицах:
  • улица Розыбакиева (восточная и западная сторона) от улицы Левитана до проспекта Аль-Фараби – с 5:00 до 13:00;
  • проспект Аль-Фараби (южная сторона) от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева – с 8:00 до 9:30;
  • проспект Аль-Фараби (северная сторона) от проспекта Назарбаева до улицы Розыбакиева – с 8:10 до 11:20;
  • ВОАД (восточная сторона) – с 9:15 до 9:50;
  • ВОАД (западная сторона) –  с 9:30 до 10:40;
  • улица Саина (восточная сторона) от улицы Розыбакиева до проспекта Рыскулова – с 10:30 до 11:40;
  • улицы Саина (западная сторона) от проспекта Рыскулова до улицы Розыбакиева – с 10:50 до 12:00.
Жителей просят заранее планировать свой маршрут.