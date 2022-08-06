В рамках государственного социального заказа «проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в военно-патриотическое воспитание» общественным объединением «Сұңқар Ақсай» в городе Уральске продолжается работа военизированного детского лагеря «Ақжайық қырандары» для учащихся школ Бурлинского района в возрасте от 14 до 17 лет. По району лагерем будут охвачены 90 учащихся. В ходе трехдневного мероприятия учащиеся проходят военную подготовку, участвуют в таких спортивных соревнованиях, как стрельба по мишеням, преодоление препятствий, выполнение боевых заданий. По окончании участникам выдается сертификат о прохождении военной подготовки. Данное мероприятие очень важно для будущих защитников Отечества, именно такие лагеря дают возможность научиться военным навыкам, почувствовать командный дух.