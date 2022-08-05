Житель ЗКО решил проехать «зайцем» на крыше поезда
Так он планировал добраться из Алматы в Аксай, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Лежавшего на крыше вагона «Тальго» мужчину снял на видео прохожий. Возможно именно он и сообщил о нарушителе в дежурную часть на вокзале «Алматы 1». Машинист поезда сообщением «Алматы - Орал» применил экстренное торможение.
- После остановки поезда сотрудники транспортной полиции сняли правонарушителя с крыши вагона. В ходе проверки установлен 47-летний житель ЗКО. При опросе мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой на крыше поезда, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Нарушитель заплатит штраф в размере пяти МРП - чуть более 15 тысяч тенге.
