- После остановки поезда сотрудники транспортной полиции сняли правонарушителя с крыши вагона. В ходе проверки установлен 47-летний житель ЗКО. При опросе мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой на крыше поезда, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Лежавшего на крыше вагона «Тальго» мужчину снял на видео прохожий. Возможно именно он и сообщил о нарушителе в дежурную часть на вокзале «Алматы 1». Машинист поезда сообщением «Алматы - Орал» применил экстренное торможение.Нарушитель заплатит штраф в размере пяти МРП - чуть более 15 тысяч тенге.