- Два дня назад ехали по улице Даумова в сторону парка, как нас остановил полицейский и сказал: будьте внимательны, этот участок снова стал односторонним, мол, смотрите на знаки. Реально знаки гласили, что движение одностороннее, но этих знаков не видно – нет освещения, - говорит жительница Уральска Алина. – Почему нельзя о таких вещах заранее оповещать и установить освещение?!

- Движение на указанном участке остаётся без изменений. По улице С. Даумова двустороннее, по улице Неусыпова - одностороннее в сторону улицы Сарайшык. Соответствующие дорожные знаки уже установлены, - сообщили в пресс-службе ведомства и даже прислали фото дорожных знаков.

Фото Медета Медресова Ранее движение на этой улице было односторонним в сторону улицы Сарайшык, а по участку улицы Даумова - в сторону Чагано-Набережной. Во время закрытия Неусыпова участок улицы Даумова стал двусторонним.Девушка рассказала, что при ней останавливали несколько автомобилей. Впрочем, до штрафов не дошло, отделались предупреждением. Вот только ответ пресс-службы департамента полиции ЗКО не сошёлся с действиями их коллег.Почему тогда полицейские останавливали водителей и вводили их в заблуждение об изменении движения, в ведомстве не ответили.Фото предоставлено ДП ЗКО