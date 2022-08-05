Уральские водители пожаловались на часто меняющиеся дорожные знаки
Недавно было открыто движение по улице Неусыпова, которую закрывали по время работ по замене инженерных сетей. Дорожные знаки запутали водителей, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Ранее движение на этой улице было односторонним в сторону улицы Сарайшык, а по участку улицы Даумова - в сторону Чагано-Набережной. Во время закрытия Неусыпова участок улицы Даумова стал двусторонним.
- Два дня назад ехали по улице Даумова в сторону парка, как нас остановил полицейский и сказал: будьте внимательны, этот участок снова стал односторонним, мол, смотрите на знаки. Реально знаки гласили, что движение одностороннее, но этих знаков не видно – нет освещения, - говорит жительница Уральска Алина. – Почему нельзя о таких вещах заранее оповещать и установить освещение?!
Девушка рассказала, что при ней останавливали несколько автомобилей. Впрочем, до штрафов не дошло, отделались предупреждением.
Вот только ответ пресс-службы департамента полиции ЗКО не сошёлся с действиями их коллег.
- Движение на указанном участке остаётся без изменений. По улице С. Даумова двустороннее, по улице Неусыпова - одностороннее в сторону улицы Сарайшык. Соответствующие дорожные знаки уже установлены, - сообщили в пресс-службе ведомства и даже прислали фото дорожных знаков.
Почему тогда полицейские останавливали водителей и вводили их в заблуждение об изменении движения, в ведомстве не ответили.
Фото предоставлено ДП ЗКО
