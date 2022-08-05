Огнём были охвачена крыша и фонарь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожар Уральск Как сообщил на месте пожара исполняющий обязанности ДЧС ЗКО Рашид Блялов, вызов о возгорании на заводе поступил в 11:55.
- По прибытии установлено горение кровли цеха №2 и светового фонаря. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, общая площадь завода - шесть тысяч квадратов. Эвакуированы рабочие, пострадавших нет, - информировал Блялов.
Предположительно, пожар возник из-за ремонтных работ, которые велись на крыше. Пожар Уральск Фото Медета Медресова