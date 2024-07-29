Сколько в Казахстане детей с ВИЧ

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько в Казахстане детей, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всего в республике на диспансерном наблюдении сегодня состоит 30 984 казахстанца, живущих с ВИЧ. Из них мужчин 18 740 (60,5%), женщин 12 244 (39,5%). В том числе наблюдается 298 детей, живущих с ВИЧ, — сообщили в минздраве в ответ на официальный запрос.

Больше всего ВИЧ-инфицированных проживают в Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Известно также, что в этом году на лекарственное обеспечение для людей с ВИЧ выделили 11,1 миллиарда тенге.

На вопрос о том, участвует ли Казахстан в разработках лекарств от ВИЧ, в минздраве ответили отрицательно.

— В настоящее время Казахстан не участвует в разработке лекарств от ВИЧ-инфекции, с учетом низкого количества людей, живущих с ВИЧ: всего более 30 тысяч человек, — отметили в министерстве.

К слову, недавно Казахстану предложили отказаться от термина "ВИЧ-инфицированные". Вместо "ВИЧ-инфицированный человек" предлагают писать "человек, живущий с ВИЧ". Такое изменение вносится в соответствии с рекомендациями ООН по использованию терминологии в документах и законодательстве по вопросам ВИЧ.



