В редакцию «МГ» обратились жители ЗКО, обеспокоенные рассылкой аудиосообщения в мессенджере Whatsapp.

— Мой двоюродный брат служит на Украине в разведке. Он позвонил и предупредил, что к нам в Россию просочилась огромная партия минеральной воды «Святой источник» — отравленный. Предупредил всех, кого возможно, чтобы не покупали эту воду. Её ищут и отслеживают, ушла в какие сети или на базу. Предупреждайте всех своих, — говорится в сообщении.

На другой записи мужчина просит распространить это по всем группам.

— Это не фейк, это реальные вещи и случаи. Среди наших знакомых подтверждается, что есть реальные случаи. Да, человек 15 уже, — говорится во втором сообщении.

Несмотря на то, что якобы отравленную воду завезли в Россию, жителей ЗКО беспокоит, что она могла попасть и к нам.

— Мало ли что. Они там воюют, а мы можем пострадать. Мы граничим с Россией и все товары везут к нам из Самары. Вдруг эта вода уже просочилась к нам в область? Кто-нибудь за этим вообще следит? — возмущается жительница Уральска Альфия.

Между тем, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области прокомментировали рассылку.

— На территории ЗКО случаев отравления при употреблении бутилированной питьевой воды «Святой источник» производства РФ не зарегистрировано, также жалобы от населения на качество воды не поступали, — заключили в ведомстве.

Отметим, что буквально неделю назад такие же сообщения о поставке "отравленной воды из Украины" распространились в нескольких российских регионах. Тогда в Роспотребнадзоре россиян успокоили, заявив, что всё это — фейк. Никаких случаев отравления водой «Святой источник» не было.



К слову, согласно информации на официальном сайте компании «Аква Стар» бутилированная вода «Святой источник» производится в России с 1994 года.