Водитель передвигаясь на скутере без госномера столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии 18-летнего водителя скутера доставили в больницу с различными травмами.

По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла на пересечении улиц Мухита и Карева.

— Водитель передвигаясь на скутере без госномера столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии 18-летнего водителя скутера доставили в больницу с различными травмами, — пояснили в ведомстве.

О состоянии водителя скутера в облздраве пообещали рассказать позже.



К слову, с начала этого года в области зарегистрировали 90 дорожно-транспортных происшествий с участием электроскутеров и мопедов, в результате которых два человека погибли и 64 получили телесные повреждения.



