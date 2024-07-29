Житель Атырау вместе с семьей совершил марш-бросок на машине для того, чтобы поболеть за наших спортсменов на Олимпиаде во Франции, передает «Ак Жайык».



Как выяснилось, Ерик Шиныбеков со своей семьей в прошлом году уже совершил 17-дневную поездку в Турцию. Дорога длиной почти в восемь тысяч километров оказалась для них столь незабываемой и полной впечатлений, что и в этом году они решили куда-нибудь поехать. Зимой семья путешественников стала думать над тем, как еще больше расширить горизонт своих поездок. Решение посетить Францию, учитывая, что там будет проходить Олимпиада, в которой примут участие казахстанцы, на семейном совете было принято на ура. В марте Шиныбековы собрали необходимые документы, а в апреле подали заявление на шенген в Итальянский визовый центр в Атырау.

– В визовом центре к нам отнеслись очень внимательно. Для нас и для центра оформление шенгена именно для поездки на машине стало первым опытом. Учитывая, что у нас не было никаких броней, пришлось провести грандиозную работу по составлению детального плана поездки. Через две недели мы получили одобрение и стали готовить машину в долгий путь - ведь ей предстояло проехать 15 стран на своем пути, - рассказал глава семейства.

Кстати, у Ерика и его жены Гульданы трое детей: 5-летний Ерхан, 9-летняя дочь Ясмин и 16-летний сын Ясин. Старший редко попадает в кадр, так как сам снимает и выкладывает интересные моменты поездки в сеть

Каждый день на пути в Европу семья преодолевала по 600 километров. К слову, Шиныбековы решили популяризировать на всем протяжении своего пути международные спортивные состязания. Поэтому их верный четырёхколёсный друг обклеен красочными наклейками предстоящего события - Всемирных игр кочевников.