Качественные шины — это разумное вложение, которое позволяет избежать их ежегодной замены и связанных с этим затрат времени и средств. Кроме того, надежность и долговечность шин обеспечивают безопасность на дороге.

При огромном выборе марок, моделей и разбросе цен легко запутаться. Мы собрали базовый чек-лист, на что стоит обратить внимание перед покупкой. Также расскажем, почему всё больше казахстанских водителей отдают предпочтение не раскрученным импортным брендам, а новым отечественным решениям, например, шинам Attar.

Чтобы не ошибиться с выбором, начните с основ — проверьте размерность: диаметр, ширину и профиль, указанные производителем автомобиля. Неподходящие размеры — это не только неудобство, но и потенциальный риск на дороге.

Далее — сезонность. Летние шины теряют эластичность на морозе, а зимние быстро изнашиваются и хуже держат дорогу в жару. Подбирать комплект нужно строго под сезон.

Также важно учитывать индекс нагрузки и скорости. Он показывает, какую максимальную нагрузку и скорость может выдержать шина. Лучше, если будет небольшой запас — на всякий случай.

На первый взгляд — всё просто. Но даже при соблюдении всех рекомендаций важно понимать, подходит ли шина для ваших индивидуальных потребностей и тех дорог в Казахстане, по которым вы планируете ездить.

Многие по привычке тянутся к импортным брендам, считая, что за границей делают надёжнее. Но это не всегда так. Сегодня в Казахстане есть собственный современный автоматизированный завод, на котором выпускаются шины, качество которых соответствует лучшим мировым практикам в шинной отрасли. Речь о заводе Tengri Tyres в городе Сарань, где по принципу полного цикла производится линейка шин Attar. Шины Attar – первый полностью отечественный продукт, подходящий для реальных условий эксплуатации в нашей стране.

Шины Attar подходят как под специфику климата, так и под особенности покрытия на дорогах Казахстана. Данные шины обеспечивают отличную управляемость даже на сложных дорогах, благодаря улучшенному распределению нагрузки обеспечивают комфорт и безопасность даже на высоких скоростях. Резиновая смесь в летних шинах Attar рассчитана на большой диапазон температур в этот период. Кроме того, состав шин и их прочная конструкция обеспечивают большую проходимость.

Tengri Tyres уделяет большое внимание качеству шин. Каждая шина Attar проходит тщательный 200% контроль качества — проверка визуальным инспектором и автоматический контроль. Только продукция, соответствующая высоким стандартам, доступна к продаже в рознице.

С 2024 года шины Attar устанавливаются на автомобили казахстанской сборки в первичной комплектации. Это говорит о доверии со стороны автозаводов и подтверждает: Attar соответствует всем требованиям по качеству, безопасности и долговечности. Такой уровень получают только проверенные и надёжные марки.

Водители, которые уже перешли на Attar, отмечают надёжность и экономию. Особенно в регионах с трудными дорожными условиями. Эти шины хорошо показывают себя на любых покрытиях, не требуют постоянной корректировки давления или частой замены. Поставил — и ездишь спокойно.

Производство шин в Казахстане — это не только удобство для потребителя, но и вклад в экономику. Завод Tengri Tyres — это более тысячи рабочих мест, современное оборудование, квалифицированный персонал и продукция, соответствующая мировым стандартам. Это пример того, как можно создавать качественный продукт внутри страны — без уступок по характеристикам.

Если пришло время заменить комплект, с поиском шин Attar проблем не возникнет — бренд уже представлен в большинстве регионов страны. Найти нужную модель можно у официальных партнёров: ТД «Костанай-Кама», ТОО «Эйкос», ТОО «ALTRA TYRES», «Формула 7», ТОО «ШинТоргСервис», ТОО «Freedom», ТОО «Юнитайр», ТОО «SunTyres» и ТОО «Шинлайн». Партнёрская сеть продолжает расширяться, а при покупке комплекта шин у любого из этих партнёров — шиномонтаж на шины Attar предоставляется бесплатно.

Кроме того, покупателям шин Attar доступна Расширенная гарантия в течение одного года с момента приобретения. Если шина случайно повредится во время эксплуатации (порез, повреждение от езды по ямам и т. п.), производитель бесплатно сделает ремонт или бесплатно выдаст новую шину, а также установит ее на автомобиль. Предложение действует в авторизованных шинных центрах по всему Казахстану.

После того, как вы сделаете выбор шин, важно и то, как вы будете их использовать. Чтобы шины служили дольше и сохраняли все заявленные характеристики, важно соблюдать простые правила эксплуатации. Давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя — не выше и не ниже нормы.

Регулярно проверяйте состояние протектора и не игнорируйте неровный износ — это может быть признаком проблем с подвеской или балансировкой. Меняйте шины по сезону вовремя, не дожидаясь первых заморозков или жары. При длительном хранении — держите их в сухом, прохладном месте, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов. Перед хранением очистите их от грязи и камней, чтобы предотвратить повреждение резины. Рекомендуется хранить шины в вертикальном положении, чтобы избежать деформации.