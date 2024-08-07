Пенсионер из Атырау выращивал коноплю во дворе своего дома

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, стражи порядка задержали 54-летнего подозреваемого, который выращивал коноплю и хранил сушеную марихуану. При обыске с места жительства у него изъяли около трех килограммов конопли и высушенной марихуаны.

Кроме того, полицейские задержали 74-летнего пенсионера, который выращивал 117 кустов конопли во дворе своего жилого дома. Изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время в отношении двух подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, уточнили в ведомстве.