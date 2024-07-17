В уголовном суде продолжается судебное разбирательство о взрыве в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова, который произошел около 02:00 четвертого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.

На скамье подсудимых арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Ранее адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить её подзащитного под домашний арест. Но суд в ходатайстве отказал. Кроме того, адвокат попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за которого произошел хлопок. Со слов Сарсеновой, свидетели говорили, что газовые баллоны заправляли на автозаправке братья-повара Исмаиловы и в помещение занесли их тоже они.

16 июля в суде допрашивали сотрудников кафе, которые проходят по делу как свидетели. Первым вызвали официанта, мужчина рассказал, что раньше баллоны были на улице, они лежали пустыми. В помещение они появились примерно за 2-3 месяца до трагедии, с их помощью на улице готовили самсу, а после заносили в помещение. Также официант добавил, что пару раз помогал одному из братьев - Дильшоту Исмаилову в ночное время нести газобаллон на соседнюю АЗС для заправки.

Вторая свидетельница работала в кафе администратором. Она сказала, что баллоны появились в помещении примерно в конце ноября. По словам свидетельницы, она спрашивала у повара, который пользовался газобаллоном, почему они стоят в помещении, на что он ей ответил, что он сам знает. Также она добавила, что деньги на заправку братья брали из кассы, накладные в рабочий чат не отправлялись. Готовкой самсы братья занимались на улице и делали это рано утром. Затем баллоны заносились в кафе.

К слову, опрошенные сотрудники не проходили обучения по пожарной безопасности.

Также к процессу в онлайн режиме подключился сотрудник ДЧС Актюбинской области Канат Кайназаров, который делал заключение о причине взрыва. По его словам, хлопок мог произойти из-за смены температуры или из-за чрезмерного переполнения газобаллона. По мнению эксперта, наиболее вероятно, это случилось из-за перепада температуры. Газ в тепле расширился и случилась разгерметизация газобаллона. Эксперт также добавил, что перед взрывом видеокамеры зафиксировали облако газа.

Также на вопросы адвокатов отвечал судмедэксперт Марат Жонысов, который определял степень тяжести у пострадавших.