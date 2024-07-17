По данным филиала QazaqGaz Aimaq, 18 июля с 9.00 до 18.30 в микрорайоне Северо-Восток будет проводиться плановая производственная работа на газопроводе высокого давления. В связи с этим потребителям будет прекращена подача газа. С 19 по 20 июля газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Всего без газа останутся 3500 жителей частного сектора, 9 156 жителей многоэтажных домов, 181 организация и 44 производство:

7,9,10 микрорайоны;

Микрорайон Жулдыз

Микрорайон Старый аэропортулица Жумагалиева

Улица Коспанова

Улица Жуманиязова

Улица Правдухина

Улица Тауелсиздик

Улица Казыбек би

Проспект Абулхаир хана

Улица Толе би

В QazaqGaz Aimaq просят горожан не игнорировать правила безопасности, не оставлять газовые приборы без присмотра.