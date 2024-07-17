По данным филиала QazaqGaz Aimaq, 18 июля с 9.00 до 18.30 в микрорайоне Северо-Восток будет проводиться плановая производственная работа на газопроводе высокого давления. В связи с этим потребителям будет прекращена подача газа. С 19 по 20 июля газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Всего без газа останутся 3500 жителей частного сектора, 9 156 жителей многоэтажных домов, 181 организация и 44 производство:
- 7,9,10 микрорайоны;
- Микрорайон Жулдыз
- Микрорайон Старый аэропортулица Жумагалиева
- Улица Коспанова
- Улица Жуманиязова
- Улица Правдухина
- Улица Тауелсиздик
- Улица Казыбек би
- Проспект Абулхаир хана
- Улица Толе би
В QazaqGaz Aimaq просят горожан не игнорировать правила безопасности, не оставлять газовые приборы без присмотра.
– Просим жителей отнестись с пониманием, - сообщили на предприятии.