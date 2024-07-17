Примечательно, что лидируют по количеству такие импортные продукты, как молочная продукция, колбасные изделия, крупы, макаронные и кондитерские изделия, детское питание, бытовая химия. Такие же товары есть и казахстанского производства, и по ценам они практически равнозначны.

Особенно уральцы ценят, конечно же, молочку и колбасы.

— «Пестравку» люблю, и молоко, и масло, и айран. Дорогая, конечно, но в ней реально чувствуется вкус молока. У нас раньше «Береке» было хорошим, но сейчас их найти не могу. Еще есть продукция актюбинского производителя «Айс», но его почему-то сложнее найти, чем российскую молочку, — рассказывает жительница Уральска Алима.

Из-за близкого расположения к России (к примеру, ближайшие казахстанские города к Уральску это Актобе и Атырау, и расположены они в 500 км, а российские Самара и Оренбург расположены в 260 и 280 км, соответственно), логистически в наш регион легче и дешевле привезти российскую продукцию, нежели казахстанскую, но из другой области. Как вариант, можно было бы производить свою, но пока этот вопрос остается открытым.

Так вот, торговля между жителями соседних городов Казахстана и России была всегда. Пока рубль был низким, казахстанцы закупались в России. Если кто помнит в 2014-2015 годах курс рубля упал до минимума в 2 тенге, тогда казахстанцы закупали в соседней стране не только продукты, одежду и технику, но и машины и жилье.

В период, когда рубль стоил 7-8 тенге (2022 год), затовариться в Казахстан уже приезжали россияне. И покупали всё: от автомобилей до брендовых вещей и техники.

А вот что касается фруктов, то их ввозят в ЗКО из дальних стран, таких как Иран, Польша, Голландия, Турция, Коста-Рика, Чили.



Импортируем металлы, нефтепродукты и запчасти

По данным департамента государственных доходов по ЗКО:

в 2022 году в область ввезли 4,6 миллиона тонн товаров на сумму 321,6 миллиарда тенге;

в 2023 году 4,7 миллиона товаров на сумму 334,1 миллиарда тенге;

353 тысячи тонн за январь-апрель этого года на сумму 105,2 миллиарда тенге.

К тому же, в ведомстве уточнили, что это не только товары российского производства.

— Основными видами импортируемых товаров из РФ в ЗКО являются металлы и изделия из них (ввезли с января по апрель этого года на 19,1 миллиарда тенге), нефтепродукты (на 17 миллиардов тенге), оборудование и запчасти (на 8 миллиардов тенге), и продукты питания (на 7,8 миллиарда тенге), — пояснили в ДГД по ЗКО.

В ведомстве отметили, что наиболее часто импортируемыми видами из продуктов питания являются мясо и мясные продукты, молочная продукция, сахар, овощи, фрукты, кондитерские, макаронные, хлебобулочные изделия, газированные напитки и консервы.

— Из ЗКО в РФ в 2022 году экспортировали 117,2 тысячи тонн товаров на сумму 132,7 миллиарда тенге, в 2023 году 130,3 тысячи тонн на сумму 205,5 миллиарда тенге, с января по апрель этого года 818,3 тысячи тонн на 40,8 миллиарда тенге, — дополнили в ведомстве.

По данным департамента, основными видами экспортируемых товаров из ЗКО в РФ являются металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, продукты питания, отдельные виды нефтепродуктов, оборудование и запчасти, лакокрасочные материалы, товары народного потребления, продукция мукомольно-крупяной промышленности, текстильные изделия.



А еще мясо, рыба и молочка...



Согласно данным с сайта Бюро национальной статистики, только с января по май включительно из ЗКО в Россию было экспортировано 24,2 тысячи тонн товаров на сумму 53,8 миллиона долларов США. За этот же промежуток времени из РФ в ЗКО было ввезено 356,5 тысяч тонн товаров на общую сумму 203,9 млн долларов США.

В списке лидирующих по количеству ввезенных продуктов в январе: мясо, рыба, молочная продукция, шоколад, кондитерские изделия. Только пшеницы ввезли 13 тысяч тонн, 31 тонн сыра и творога, 12, 4 тонны яиц. Также лидируют строительные материалы и нефтепродукты.

В феврале в область ввезли 87 тысяч тонн товаров на сумму 49,2 миллиона долларов США. Это 1,2 тысяча тонн мяса и субпродуктов домашней птицы, 182 тонны молока и сливок не сгущенных и без добавления сахара, 276 тонн бобовых овощей, 9,4 тысячи тонн пшеницы, 4,3 тысячи тонн ячменя, 43,5 тонны колбасы, 102 тонны сахара, 394 тонны хлеба и кондитерских изделий, 956,2 тонны соусов и приправ и 49,7 тонны фруктовых соков.

В марте этого года в ЗКО из России было импортировано 69,8 тысячи тонн товаров на сумму 44 миллиона долларов США.

Из этого количества 89,9 тонны свинины, 406,7 тонн тушек домашних кур охлажденных и замороженных, и как обычно мед, молоко, кондитерские изделия и рыба.

В апреле - 56,2 тысячи тонн тонн товаров на сумму 33,9 миллиона долларов США, а в мае 72,5 тысячи тонн на 37 млн долларов.

Между тем, за прошлый год наша область экспортировала в Россию 111 тысяч тонн товаров на сумму 211,7 миллиона долларов США. Соседям мы отправили креветки мороженые, различного рода клубни и луковицы растений, к примеру только свежих срезанных цветов и бутонов роз мы отправили Россию на сумму 415,8 тысяч долларов. Откуда в нашей области столько цветов? Еще на 511 тысяч долларов мы вывезли свежих овощей, на 3,4 млн долларов пшеничной муки, на 4,2 млн - заменителей осетровой икры, на 197 тысяч огнеупорной глины, на 5,7 млн долларов - дистиллятов и продуктов, и на 130 тысяч долларов США - инсектицидов и гербицидов, на 1,6 млн долларов различных антидетонаторов, антиоксидантов и антикоррозийных веществ, еще на 9,5 млн - сумок и мешков из полимеров этилена.

С начала этого года из ЗКО в РФ вывезено пшеничной и пшенично-ржаной муки на 1,5 млн долларов США, угорь целиком или в кусках на 1,7 млн долларов, на 1,9 млн дистиллятов и прочих продуктов, на 3,6 млн - поверхностно-активных средства, моющих средств, на 388 тысяч долларов оборудования для фильтрования и очистки газов, на 1,2 млн долларов зерноуборочных комбайнов, на 1,4 млн - трансмиссионных валов и кривошипов, еще на 5,6 млн трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 ква, а на семь миллионов долларов США трансформаторы с жидким диэлектриком уже мощностью не более 650 ква, и прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов. С последними, кстати, очень интересная ситуация: с начала года из ЗКО в РФ их вывезли на общую сумму 335 тысяч долларов, а ввезли из России на сумму 270 тысяч.



Впрочем, утверждать, что все ввезенные товары предназначены для жителей ЗКО нельзя. Как и то, что все вывезенные товары производились у нас. Нашу область часто используют в качестве транзитного коридора.



