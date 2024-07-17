В Казахстане утвердили график школьных каникул в новом учебном году

Соответствующий приказ министерства опубликован на сайте zan.gov.kz. Согласно приказу в Казахстане определены сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки экзаменов.

Так, учебный год начнется 1 сентября 2024 года, а завершится 25 мая 2025 года включительно.

Первая четверть будет длиться восемь учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно.

Вторая четверть продлится также восемь учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Третья четверть продлится 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

А последняя четвертая четверть будет длиться восемь учебных недель.

Кроме того, в первых классах предусмотрены дополнительные каникулы – 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Выпускные экзамены пройдут:

для выпускников 9 (10) классов – с 29 мая по 9 июня 2025 года;

для выпускников 11 (12) классов – с 30 мая по 13 июня 2025 года.



